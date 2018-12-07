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الأهلي يحتوي أزمة محمود وحيد والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:10 ص
الأهلي يحتوي أزمة محمود وحيد والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات
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علي نبوي
 
أنهى مسئولو النادي الأهلي الأزمة التي نشبت بين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، ومحمود وحيد لاعب مصر المقاصة، والتي على تسببت في تأخير إعلان ضم النادي الأحمر للظهير الأيسر للفريق الفيومي.

ووقع وحيد في ساعة متأخرة على كافة عقود انتقاله للأهلي لمدة ٤ مواسم ونصف، حيث من المنتظر أن يعلن مسئولو النادي الأحمر عن الصفقة رسميا اليوم الجمعة.

وتدخل محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وعصام سراج الذي يتولى نفس المنصب في مصر المقاصة وقاما بتقريب وجهات النظر ليوقع وحيد على العقود.

وكلفت صفقة انتقال وحيد خزينة الأهلي ١٥ مليون جنيه، دون الدخول في صفقات تبادلية، لتعزيز مركز الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بداية من يناير المقبل.

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