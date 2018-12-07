غزة تستعد لمظاهرات جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"





يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ37 من مسيرات العودة الكبرى، والتي تحمل شعار "جمعة انتفاضة الحجارة الكبرى".





وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على اليوم، جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"، في ذكراها الـ31، وذلك "تأكيدا على استمرار مسيرات العودة، واستحضاراً للبطولات والتضحيات التي خاضها الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الحجارة"، حسبما أوردت وكالة "سوا" الفلسطينية الإخبارية.





ودعت الهيئة في بيان، جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة "الحاشدة" في فعاليات اليوم، عقب صلاة العصر في المخيمات الخمس لمسيرة العودة، التي أقيمت بالقرب من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.





ونوهت إلى أن "الإدارة الأمريكية لا تزال تحيك المؤامرات لتبديد إنجازات شعبنا وحقوقه المشروعة، من خلال دعمها الواضح للاحتلال، ومحاولاتها المتواصلة تصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمة تلك المؤامرات، صفقة القرن"، مشددة على وجوب أن تتحمل الأمم المتحدة مسئولياتها "بوضع الاحتلال موضع المساءلة والمحاسبة والردع على جرائمه بحق الأرض والإنسان".



