سعر الدولار اليوم الجمعة 7-12-2018 في مصر

استقر سعر صرف الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك الرسمية في مصر اليوم الجمعة 7-12-2018، وذلك بعد ان شهد سعر الدولار حالة من التباين خلال ختام تعاملات أمس الخميس، حيث سجل الدولار فروقا سعرية بين بعض البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري يأتي ذلك تزامنًا مع ختام التعاملات الاسبوعية للبنوك، وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك في مصر على النحو التالي:





سعر الدولار في البنك التجاري الدولى

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 7-12-2018





واصل سعر الدولار استقراره في تعاملات السوق السوداء في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في السوق الموازى نحو 17.89 جنيها، وياتي هذا الاستقرار رغم حالة التباين التي عاشها الدولار في ختام التعاملات المسائية امس الاربعاء.





ارتفاع الدولار الجمركي





يعيش الدولار حالة الاستقرار خلال الفترة الحالية تزامنا مع قرار وزارة المالية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي للسلع الترفيهية التي تمثل السيارات وأجهزة المحمول بعض الادوات والاجهزة الكهربائية مما اثار حالة من الاضطراب في الاسواق وتسبب في ارتفاع بعض اسعار السلع.











