ميريام كلينك توضح حقيقة اعتناقها للإسلام

ما إن نشرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك، صورة لها وهي تضع غطاءً على رأسها حتى اتّهمها بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بارتداء الحجاب وتداولوا شائعة اعتناقها الإسلام

وخرجت ميريام كلينك، عن صمتها بإعادة نشر الصورة في منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور "إنستجرام"، وأوضحت أن ما تضعه على رأسها هو فوطة سوداء، مستغربةً إقحامها في أمورٍ دينيّة.