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أسعار البقوليات اليوم الجمعة 7 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
أسعار البقوليات اليوم الجمعة 7 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
رصدت بوابة "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 70 جنيهًا، والينسون 60 جنيهًا، والكراوية 50 جنيهًا، والحلبة 20 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 40 جنيهًا، والشطة الباردة 30 جنيهًا، والكمون 90 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 40 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو العدس الأصفر 25 جنيهًا، والعدس الأسود من 20 إلي 23 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 24 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 22 جنيهات، والفول المدشوش 12جنيهات، والفول الإنجليزي 16 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 25 جنيهًا.
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