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معلومات مدهشة عن الطيور.. تعرف عليها

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:29 ص
معلومات مدهشة عن الطيور.. تعرف عليها
طيور - أرشيفية
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تحلق طيور جبال الألب أكثر من 6 أشهر بلا توقف، حيث أعلن مجموعة من الباحثين في مجال الطيور بسويسرا، عن أول دليل واضح لطيور تطير بلا توقف لمدة مائتي يوم، حيث تتغذى تلك الطيور على "عوالق جوية" وحشرات طائرة، حتى أنها تنام أثناء الطيران. 

وقد اصطاد فريق البحث، ستة طيور من نوع "سمامة الصرود" الألبية، وزودها بأجهزة مراقبة إلكترونية دقيقة قبل هجرتها لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر إلى مناطقها الشتوية في أفريقيا. 

وتتبعت الأجهزة موقع الطيور والتغيرات في وضع الجسم والحركة كل أربع دقائق. 

وعندما عادت الطيور في الربيع إلى مناطق تناسلها بسويسرا، اصطاد الفريق ثلاثة منها مرة أخرى، وحمّل البيانات من الأجهزة، وأشارت تلك البيانات إلى أن الطيور طارت في الجو بصورة متواصلة دون توقف نحو سبعة أشهر.
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