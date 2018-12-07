سقوط تشكيل "بحة" العصابي بعد سرقة 3 درجات بخارية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.



وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين محمد وف م وشهرته " محمد بحه " 20 عامًا عاطل ويقيم الغياتية والسابق اتهامه فـي " 2 " قضية أخرهم القضية رقم 3880 جنح القسم لسنة 2018 ضرب وإتلاف ومصطفي م ع م 22 عامًا عاطل ويقيم شارع المغربل والسابق اتهامه فـي القضية رقم 292 جنح أ د ط القسم لسنة 2018 سلاح أبيض.



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بإرتكابهما الوقائع التالية واقعة المحضر جنح القسم لسنة 2018 عن بلاغ وليد ح ويقيم حي القيسارية بإكتشافـــه سرقة دراجته البخارية رقم 97638 سوهاج دايون حمراء اللون شاسيه رقم 491607479 موتور رقم 8166209 تم ضبطها واقعة المحضر أحوال القسم بتاريخ 12112018 عــن بــلاغ محمد ع ويقيم شارع المحطة بإكتشافـــه سرقة دراجته البخارية رقم 52402 سوهاج دايون زرقاء اللون شاسيه رقم 964144574 موتور رقم 63699107 تم ضبطها واقعة المحضر أحوال القسم بتاريخ 12112018 عن بلاغ عمر م ويقيم الشيخ عطي بإكتشافـــه سرقة دراجته البخارية شاسيه رقم 113007596.



وبتطوير مناقشة المتهمان أرشدا عن بعض أجزاء الدراجة الثالثة بمنزل الثاني وهي عبارة عن [الشاسيه والهيكل] وقــررا قيامهما بالتصرف في باقي الأجزاء بالبيع كقطع غيار لأحد الأشخاص لا يعلما بياناته تـــم التحفـــظ علـــى المضبوطات.

