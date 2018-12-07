عاجل.. إصابة 8 مواطنين إثر تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب 8 مواطنين بجروح متفرقة بالجسم، إثر تصادم بالطريق الزراعي سوهاج - قنا، ناحية قرية مزاتا بجرجا وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم.



وتبين أنه في أثناء سير السيارة رقم د س 5464 نقل قيادة المدعو محروس عم سن 35 سائق ويقيم بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا علي الطريق إختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه إحدي السيارات واصطدم بالسيارة رقم 25041 ملاكي سوهاج قيادة رمضان ص ق ع 40 عامًا سائق ويقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا.



ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي اشتباه كسر بالكتف الأيمن وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وقائد السيارة الثانية جرح قطعي باليد اليسري وكدمات متفرقة بالجسم وعلي م م م سن 15 عامًا طالب وتادرين ع ا 14 عامًا طالبة وسعاد أ أ ف 14 عامًا طالبة وأحمد ع ج ع 15 عامًا طالب ومعتز م ص ع 16 عامًا طالب وأمل م أ س 29 عامًا مدرسة جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين.



