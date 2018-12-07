تطبيق "أمازون كيندل" يدعم خاصية تحميل الكتب على بطاقة الذاكرة SD
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
أكدت شركة أمازون عن جهازها الجديد Kindle Paperwhite صاحب السعة التخزينية 32 جيجابايت إن المستخدم معه يمكن تحميل الآلاف من الكتب في كل مرة.في السياق ولكن من زاوية أخرى بعض الكتب المتوفرة على Kindle-comics صراحةً يمكن أن تشغل المزيد من مساحة التخزين، وإذا كانت السعة التخزينية لجهازك قد امتلئت حقًا، فقد تواجه مشكلة في جمع مكتبتك.
لكن الأخبار الرائعة قادمة، وهي دعم تطبيق أمازون كيندل الآن حفظ الكتب على بطاقة الذاكرة الخارجية SD، حيث أشارت الشركة في صفحة التطبيق على متجر جوجل بلاي "بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيمكنك تنزيل الكتب على بطاقة الذاكرة الخارجية لتوفير مساحة التخزين على جهازك".
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