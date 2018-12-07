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المغني "سبرينجستين" لن يقوم بجولة فنية في 2019

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:56 ص
المغني سبرينجستين لن يقوم بجولة فنية في 2019
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أ ش أ
 

أعلن المغني الأمريكي "بروس سبرينجستين" اعتزامه عدم القيام بجولة فنية مع فريق (إيه ستريت) الغنائي خلال عام 2019. 

وقال "سبرينجستين" - في بيان - إنه سيحصل مطلع العام على فترة استرخاء، بعد عمله الفني الكثيف والمشحون، معربًا عن أمله في أن يحظى هذا العمل بنجاح جماهيري عند طرحه في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يختتم "بروس سبرينجستين" برنامجه الفني الذي يقدمه باسم (سبرنجستين برودواي) في 15 ديسمبر الجاري.

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