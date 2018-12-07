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"أجويرو" يقترب من العودة لمانشستر سيتي أمام تشيلسي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:16 ص
أجويرو يقترب من العودة لمانشستر سيتي أمام تشيلسي
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متابعات
 
يستعد مانشستر سيتي، لاختبار ناري أمام تشيلسي، غد السبت في قمة الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي قد يستعيد سيرجيو أجويرو أمام تشيلسي، حيث سيحدد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الموقف النهائي للاعب عقب المران الأخير قبل اللقاء غدا الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن أجويرو، تحسن كثيرا من الإصابة العضلية التي أبعدته عن مباراتي مانشستر سيتي الماضيتين أمام بورنموث، وواتفورد على الترتيب، حيث فضل المدرب الإسباني عدم المخاطرة بالمهاجم الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف، الذي سيواجه بورنموث في نفس الجولة خارج ملعبه.

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