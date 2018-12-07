أمير مرتضى يفتح النار على سيد عبدالحفيظ: "أنت مجرد لاعب محلي لم يحقق أي نجاحات"

شن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، هجوما عنيفا على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي.





وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لفضائية الحدث: ": "ما تفعله عفى عليه الزمن منذ فترة طويلة. ألتمس لك العذر لأنك من ما يقرب 10 أيام كنت تخرج في برنامج تليفزيوني كإعلامي وتتحدث لأكثر من 5 ساعات، الآن أصبحت في منصب لا تعرف مهامه".





وأضاف: "لماذا تتحدث عن الزمالك؟ أنا أقدر بكل سهولة على توجيه أسئلة لك تجعلك غاضبا".





وتابع: "أقدر على سؤالك عن لماذا تقوم لجنة المسابقات بترتيب المؤجلات لك بهذا الشكل؟ اللجنة تفعل ذلك بسبب مستوى فريقك".





وواصل "أقدر على سؤالك عن أزمة هيثم عرابي ومحمد فضل وهل تم حلها أم لا؟ أقدر على سؤالك على أزمات رئيس ناديك مع نائبه، أقدر على سؤالك عن كيف تتعاقدون مع لاعبين قبل التعاقد مع مدرب. أقدر على الحديث عن مليون أزمة تحدث في الأهلي".





وأردف "ولكنني لا أهتم. نحن لا ننظر لـ الأهلي، أتوقع أن سيد عبد الحفيظ سيخرج ويتحدث عني ويقول أنني لم ألعب الكرة نهائيا وأنني مجرد شاب صغير، ومن هنا فأخبره بأن عليه التعلم من هذا الصغير.





وتابع هجومه على عبد الحفيظ قائلا: "أنت لست رمزا للكرة في مصر. أنت مجرد لاعب محلي لم يحقق أي نجاحات في أي جيل مع منتخب مصر. نعم نحترمك بكل تأكيد ولكنك مجرد لاعب محلي لا أكثر".





وأتم "ابقى في مكانك فأنت لا تعرف حتى مصيرك وقد ترحل في أي وقت، ولا تهتم بالزمالك".



