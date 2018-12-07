12 معلومة عن بسمة في عيد ميلادها





تحتفل الفنانة بسمة، اليوم الجمعة بعيد ميلادها الثاني والأربعين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٢ معلومة عنها.





١- ولدت بسمة أحمد سيد حسين في السابع من ديسمبر ١٩٧٦، في القاهرة، لأب صحفي، وأم تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.





٢- تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.





٣- انطلقت مسيرتها الفنية منذ دراستها الجامعية، حيث اختارها المخرج يسري نصرالله للمشاركة في فيلم "المدينة".





٤- عملت مذيعة في قناة النيل للمنوعات، في الفترة من ١٩٩٨:٢٠٠٠.





٥- توالت تجاربها السينمائية، حيث شاركت في أفلام: "الناظر"، و"النعامة والطاووس".





٦- عادت للعمل مذيعة في قناة دريم في الفترة من ٢٠٠١:٢٠٠٢.





٧- تفرغت للتمثيل، وشاركت في بطولة أفلام هامة منها: "من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهاردة".





٨- تعرض للهجوم بعد الكشف عن أصول جدها مؤسس الحزب الشيوعي المصري يوسف درويش اليهودية، ثم شاركت في فيلم وثائقي عنه بعنوان "يوسف درويش راعي الأمل".





٩- تزوجت في الخامس عشر من فبراير ٢٠١٢، من الباحث والكاتب عمرو حمزاوي.





١٠- ابتعدت لفترة، وسافرت لأمريكا مع زوجها، وظهرت في الموسم الثالث من المسلسل التليفزيوني الأمريكي " Tyrant".





١١- عادت العام الماضي لمصر، وظهرت في مسلسل "اختفاء" في رمضان الماضي، وفيلم "ليل خارجي".





١٢- لا تزال الصحف تداول شائعات طلاقها، وكانت آخرها الأسبوع الماضي بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دون خاتم الزواج.







