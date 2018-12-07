12 معلومة عن بسمة في عيد ميلادها
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:59 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة بسمة، اليوم الجمعة بعيد ميلادها الثاني والأربعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنها.
١- ولدت بسمة أحمد سيد حسين في السابع من ديسمبر ١٩٧٦، في القاهرة، لأب صحفي، وأم تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
٢- تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.
٣- انطلقت مسيرتها الفنية منذ دراستها الجامعية، حيث اختارها المخرج يسري نصرالله للمشاركة في فيلم "المدينة".
٤- عملت مذيعة في قناة النيل للمنوعات، في الفترة من ١٩٩٨:٢٠٠٠.
٥- توالت تجاربها السينمائية، حيث شاركت في أفلام: "الناظر"، و"النعامة والطاووس".
٦- عادت للعمل مذيعة في قناة دريم في الفترة من ٢٠٠١:٢٠٠٢.
٧- تفرغت للتمثيل، وشاركت في بطولة أفلام هامة منها: "من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهاردة".
٨- تعرض للهجوم بعد الكشف عن أصول جدها مؤسس الحزب الشيوعي المصري يوسف درويش اليهودية، ثم شاركت في فيلم وثائقي عنه بعنوان "يوسف درويش راعي الأمل".
٩- تزوجت في الخامس عشر من فبراير ٢٠١٢، من الباحث والكاتب عمرو حمزاوي.
١٠- ابتعدت لفترة، وسافرت لأمريكا مع زوجها، وظهرت في الموسم الثالث من المسلسل التليفزيوني الأمريكي " Tyrant".
١١- عادت العام الماضي لمصر، وظهرت في مسلسل "اختفاء" في رمضان الماضي، وفيلم "ليل خارجي".
١٢- لا تزال الصحف تداول شائعات طلاقها، وكانت آخرها الأسبوع الماضي بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دون خاتم الزواج.
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