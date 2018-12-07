عاجل.. السعودية تطلق قمرين صناعيين من قاعدة جوية بالصين

أطلقت المملكة العربية السعودية، منذ قليل، قمريين صناعيين وهما سات 5A وسات 5B، من إحدى القواعد الجوية في دولة الصين.





ويعتبر القمرين جيلًا جديدًا من الأقمار السعودية، بهدف تصوير ونقل البيانات الفضائية لسطح الأرض، لتستخدمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيات، في إطار رؤية المملكة لتوطين التقنيات الاستراتيجية وبناء البنية التحتية التي تخدم أهداف المملكة وتمكين الشباب.





وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد.



