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بعد 73 ليلة عرض.. مليوني جنيه إيرادات "أليس فى بلاد العجائب"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
بعد 73 ليلة عرض.. مليوني جنيه إيرادات أليس فى بلاد العجائب
صورة أرشيقية
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الفجر الفني
 
أعلن محسن رزق مخرج العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" وصول إيرادات عرض مسرحيته إلى 2 مليون جنيه في 73 ليلة عرض.
 
"أليس فى بلاد العجائب" يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، ويشارك بطولتها مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هانى عبد المعتمد، حسن الشريف.

وتختتم مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" عروضها على مسرح البالون اليوم الجمعة ، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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