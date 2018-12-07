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أحمد مكي يتصدر "تويتر" بعد لقائه مع منى الشاذلي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:28 ص
أحمد مكي يتصدر تويتر بعد لقائه مع منى الشاذلي
أحمد مكي ومنى الشاذلي
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الفجر الفني
 

تصدر هاشتاج "أحمد مكي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".

مكي، تحدث خلال اللقاء عن عدد من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، إضافة إلى كشفه جزءًا من أعماله المقبلة.

كما تحدث مكي كذلك عن محنة مرضه وكيف أثرت فيه وغيرت حياته للأفضل.

 
أحمد مكي يتصدر "تويتر" بعد لقائه مع منى الشاذلي
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