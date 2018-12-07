وزير تونسي سابق يكشف تفاصيل مخطط اغتيال "السبسي"



وأضاف "كورشيد"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن التنظيم الخاص لحركة النهضة الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين، هو الذي يقف وراء هذه العملية، وتم حجب الوثيقة التي تؤكد ذلك.



وأشار إلى أنه الآن كل الأعمال منصبة على ظهور الحقيقة، حول ما هو وقع في تونس، موضحا أن القرائن أصبحت قوية على وجود تنظيم سري لدى حركة النهضة.



ولفت إلى أنه مازال الوقت مبكرا للحديث عن حظر التنظيم، ولكن القانون يجرم الانتماء للتنظيمات السرية.

قال مبروك كورشيد، المحامي التونسي، والوزير السابق، إنه تم اكتشاف محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند، عام 2013، عند زيارته إلى تونس، رغم أن "السبسي" لم يكن رئيسا لتونس وقتها.