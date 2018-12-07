ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تغريم رئيس الوحدة السعودي 50 ألف ريال

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:07 ص
تغريم رئيس الوحدة السعودي 50 ألف ريال
طباعة
متابعات
 
قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي 50 ألف ريال بالإضافة إلى إيقافه 15 يوماً.

وجاء قرار اللجنة بسبب تصريح خيمي خلال برنامج تلفزيوني تطرق فيه إلى معطيات تتعلق بملف قضية منظورة أمام لجنة الانضباط، وهو الأمر الذي يعد مخالفة منه لأحكام المادة (81 / 3) من اللائحة.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 21 نقطة.
ويستعد الوحدة لمواجهة التعاون غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 للمسابقة.

>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 7:20:04 AM