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"الاتصالات": تطبيق جديد يساعد ذوي الإعاقة على إنهاء الأوراق الحكومية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:33 ص
الاتصالات: تطبيق جديد يساعد ذوي الإعاقة على إنهاء الأوراق الحكومية
عبير شقوير
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نعيم يوسف
 
قالت عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، إن الأشخاص من ذوي الإعاقة طلبوا منهم تطوير تطبيق إلكتروني يساعدهم في إنجاز الأوراق بالمصالح الحكومية.

وأضافت "شقوير"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنهم بالتعاون مع وزارة الداخلية قاموا بتطوير هذا التطبيق، وأصبح الأشخاص من ذوي الإعاقة غير مضطرين للتعامل مع الموظفين، حيث توجد شاشات باللمس يستطيعون الدخول عليها وإنهاء معاملاتهم.

وشددت على أنه بعد ذلك يذهب إلى الشباك وهناك تطبيق أخر يساعد في إنهاء الأوراق، لافتة إلى أن هذه التطبيقات موجودة ويستطيع أي شخص منهم تحميله.
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