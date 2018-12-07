في خطوة هى الأولى من نوعها.. دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة وتجعلها بالمجان



وأفادت قناة القاهرة والناس، أن لوكسمبورج، اتخذت هذا القرار الذي سينفذ في صيف 2019، حيث قررت إلغاء تذاكر الحافلات والقطارات والترام، ما يجعل التنقل مجانيا، في وقت تعاني بعض الدول الأوربية من ارتفاع أسعار تذاكر وسائل النقل.



يُذكر أن عدد سكان لوكسمبورج بلغ حوالي 455 ألف نسمة عام 2004، منهم حوالي 40% أجانب، منهم أقليات برتغالية، فرنسية وإيطالية، وهي اليوم إحدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27دولة.

قررت الحكومة الجديدة في لوكسمبورج، وهي دولة أوروبية تقع بين ألمانيا، فرنسا وبلجيكا، إلغاء تذاكر المواصلات العامة، في خطوة هي الأولى من نوعها.