نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا تعرض مشاهد لفستان زفافها وطرحته بطول 75 قدما (فيديو)

نشرت نجمة أفلام السينما الهندية بريانكا تشوبرا صورا لفستان زفافها وطرحته التي وصل طولها إلى نحو 75 قدما.

وتزوجت تشوبرا من المغني الأمريكي نك جوناس في ولاية راجيستان خلال حفل أقيم نهاية الأسبوع الماضي، وكشفت عن فستان زفافها وتفاصيل حياكته المعقدة على حسابها على موقع انستغرام يوم الأربعاء.

واستخدم مصمم الفستان، رالف لورين، أكثر من مليوني حبة لؤلؤ في ترصيعه، غير أن الطرحة وحدها جذبت الأنظار.

وعقد جوناس وتشوبرا خطبتهما في الصيف الماضي بعد قصة حب عاصفة.

وبطبيعة الحال كثر حديث مستخدمي الإنترنت بشأن طرحة فستان الزفاف الطويلة للغاية التي احتاجت إلى فريق صغير مرافق لها لحملها أثناء السير.

كما عقد البعض مقارنات، فيما أشار آخرون إلى أنها تتفوق على طرحة زفاف دوقة ساسكس التي وصل طولها إلى 16 قدما.

وارتدت تشوبرا فستان "رالف لورين" المزين يدويا في حفل يوم السبت في حديقة قصر أوميد بهاوان في مدينة جودفور.

وعقد القران والد جوناس، القس بول كيفين جوناس.



