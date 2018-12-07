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"سامح قنطوش".. قصة نجاح شاب مصري وصل للتدريس في اليابان

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:02 ص
سامح قنطوش.. قصة نجاح شاب مصري وصل للتدريس في اليابان
الدكتور سامح أحمد قنطوش
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نعيم يوسف
 
كشف الدكتور سامح أحمد قنطوش، أنه حصل على بكالوريوس، في الهندسة المدنية في جامعة الإسكندرية، وعمل في الجامعة لبعض الوقت ثم سافر إلى اليابان لعمل رسالة الماجستير.

وأشار "قنطوش" في لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى أنه اضطر لتعلم اللغة اليابانية من أجل رسالة الماجسيتر في اليابان، ثم سافر إلى سويسرا لتحضير رسالة الدكتوراة، وتعلم فيها اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة الإنجليزية التي يجيدها أيضا.

وأكد أنه يدرس في إحدى جامعات اليابان، وشارك في العديد من المشروعات هناك، لافتا إلى أن الشعب الياباني طيب ويتقبل الآخر.
المزيد عن: مصر اليابان الدكتور سامح أحمد قنطوش الإسكندرية أخبار
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