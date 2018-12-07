أحمد مكي يكشف لأول مرة سبب انتقال العدوى إليه في مرضه الأخير (فيديو)





كشف الفنان أحمد مكي، النقاب لأول مرة عن سبب انتقال العدوى إليه في مرضه الأخير، مشيرًا إلى أن ذلك كان على الأرجح بعد تبادله زجاجات مياه في أحد الأماكن التي كان يلعب فيها رياضة "ملاكمة"، حيث كانت الزجاجات كلها تشبه بعضها.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" أنه ظل شهرًا ونصف الشهر يتلقى علاجًا خاطئًا.





وأوضح أن ذهب لطبيب أخر بعد اشتداد المرض عليه، لافتًا إلى أنه تسلسل إليه في هذا الوقت أنه مصاب بمرض خبيث، مشيرًا إلى أن هذا الطيب صارحه بالمرض وبأنه ليس له علاج.





ولفت الانتباه إلى أن هذا الطبيب قام بتهيئته نفسيًا، وأخبره بإصابته بفيروس نادر، وقدم له عددًا من النصائح حتى يتفادى مضاعفات المرض، موضحًا أن شفائه من المرض استمر عامًا كاملًا.











