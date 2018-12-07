"الأرصاد": الشتاء هذا العام لن يختلف عن السابق.. ولكن



وأضاف "عبدالعال"، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن سرعة الرياح تؤثر على الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ولذلك أصدروا انذارًا للصيادين لكي لا ينزلوا البحر في مثل هذه الأحوال الجوية.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد، أنه بفضل الإعلام أصبح المواطن يهتم جدًا بالنشرة الجوية، وأصبح الإعلام مهتم جدا بها، ولذلك "حبب الناس في النشرة الجوية".

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء هذا العام لن يختلف عن الشتاء الماضي، ولكن الأمطار ستزيد، خاصة على السواحل الشمالية.