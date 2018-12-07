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فؤاد علام: "الرقابة الإدارية" اخترقت الشبكة الدولية للاتجار بالبشر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
فؤاد علام: الرقابة الإدارية اخترقت الشبكة الدولية للاتجار بالبشر
فؤاد علام
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نعيم يوسف
 
قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن جهاز الرقابة الإدارية تمكنت من اختراق الشبكة الدولية للاتجار في البشر، وعرفوا تفاصيلهم في الداخل والخارج حتى تمكنوا من ضبطهم.

وأضاف "علام"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، أن الأدلة دامغة، وبذلوا جهد أكثر من رائع، وهي ضربة قوية للفساد.

وتابع، أن هذه البؤرة الفاسدة أساسها نابع من تركيا، وستكون هذه القضية من القضايا التي توضع في تاريخ الرقابة الإدارية، مؤكدا على أهمية دور المواطن المصري في التعاون مع الأجهزة الرقابية وعليه المبادرة بالإبلاغ بالمعلومات التي لديه.
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