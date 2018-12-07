"طاق طاقية" للكينج منير تحقق نصف مليون في أقل من 72 ساعة (فيديو)
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:47 صالفجر الفني
طرح الفنان الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 496,931 مشاهدة.
وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".
المزيد عن: نجوم الفن منير مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما الكينج الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
>