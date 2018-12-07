مؤسسة "حلم" تكشف تفاصيل تطبيق "انطلق" لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة



ولفتت "الساعي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى أن التطبيق يوجد عليه حوالي ألف مكان، يدعم وجود ذوي الإعاقة، ويحدد لهم نوعية الإعاقة التي يدعمها هذا المكان، موضحة أنهم بدأوا بالأماكن التي تتيحها الوزارات ثم استكملوا باقي الأماكن.



وأوضحت أن هدف التطبيق هو مساعدة المستفيدين بالأماكن، بالإضافة إلى أن أي شخص فيهم يستطيع إضافة أي مكان جديد، أو تقييم المكان ووضع ملاحظاتهم على المكان.

كشفت آمنة الساعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حلم لإعادة تأهيل ودمج ذوي الإعاقة، أنهم طوروا تطبيق "انطلق" لمساعدة ذوي الإعاقة في تحديد الأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها وتكون بها تجهيزات خاصة بهم.