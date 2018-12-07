التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

يلتقي نادي يوفنتوس ضد منافسه نادي إنتر ميلان مساء اليوم الجمعة في الساعة 9:30 مساءً علي ملعب اليانز يوفي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.





واستقر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس علي تشكيلة فريقه الأساسية والتي سيخوض بها اللقاء، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى : تشيزني





خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - دي شيليو





خط الوسط : بيانيتش - بينتاكور - ماتويدي - ديبالا





خط الهجوم : مانذوكيتش - كريستيانو رونالدو.





- بينما استقر لوتشانو سباليتي مدرب إنتر ميلان علي تشكيلة فريقه الأساسية، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى : هاندانوفيتش





خط الدفاع : سكرينيار - دي فراي - دي أمبروزيو - أسامواه





خط الوسط : بروزوفيتش - فيتشينو - بيريزيتش - بوليتانو





خط الهجوم : ماورو إيكاردي - كيتا.



