داعشي: "كنت صايع وضايع.. وأول صلاة ليا كنت شارب قبلها حشيش"



وأضاف "الشومري"، في لقاء مع "BBC عربية": "كنت صايع وضايع.. ولا أعرف شئ عن الدين"، لافتا إلى أنه بدأ رحلته في الاتجاه الذي وصل إليه الآن من خلال صديق له.



وقال إنه في أحد الأيام عام 2011، كان عائدا إلى المنزل مع صديقه هذا، في وقت متأخر من الليل، وبعد وقت قصير أيقظه لأداء صلاة الفجر، معقبا: "كنت شارب حشيش" وقتها.



يُذكر أن "الشومري"، هو واحد من بين 900 أجنبيًا تتحفظ عليهم قوات سوريا الديمقراطية، من الوافدين من خارج سوريا للقتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وشارك في الكثير من المعارك، وظهر في عدة إصدارات إعلامية للتنظيم الإرهابي.

روى الإرهابي الداعشي، من أصل سعودي، محمد الشومري، تفاصيل انضمامه للتنظيم الإرهابي، موضحا أنه لم يكن في البداية من المتدينين.