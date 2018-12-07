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أحمد مكي: هذه كانت نقطة ضعفي قبل تجربة مرضي (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:58 ص
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الفجر الفني
 

أوضح النجم أحمد مكي، أن محنة مرضه غيرت فيه أشياء كثيرة للغاية، موضحًا أنه رب ضارة نافعة، كما يقول المثل.  

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم" في برنامج "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه استطاع الإقلاع عن التدخين بعد هذه المحنة.

وأكد أنه كان من المستحيل عليه أن يترك السجائر قبل محنة مرضه، مضيفًا: "كانت نقطة ضعفي السجائر". 


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