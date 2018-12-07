الشرطة الفرنسية: نشر 89 ألفا من رجال الأمن استعدادًا لتظاهرات السبت

أكدت الشرطة الفرنسية أنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن فى أنحاء فرنسا، كما سيتم نشر عربات مدرعة فى الشوارع، استعدادًا لاحتجاجات السبت.





وقال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، إنهم سيواجهون من يريد التدمير والخراب للبلاد بكل وسائل كبح جماحهم.





وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهى المرة الأولى التى تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب فى ضواحى باريس.



