ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أوباميانج يتصدر

انتهت منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء الماضي، حيث سيبدأ الأسبوع السادس عشر يوم السبت القادم.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.





1- بيير إيميريك أوباميانج (10 أهداف)





2- هاري كين (9 أهداف)





3- سيرجيو أجويرو (8 أهداف)





4- جلين موري (8 أهداف)





5- رحيم ستيرلينج (8 أهداف)





6- كالوم ويلسون (8 أهداف)





7- ريتشارلسون (7 أهداف)





8- محمد صلاح (7 أهداف)





9- إيدين هازارد (7 أهداف)





10- أليكساندر لاكازيت (7 أهداف)





11- آنتوني مارسيال (7 أهداف)





12- أليكساندر ميتروفيتش (7 أهداف)





13- ساديو ماني (6 أهداف)





14- جيلفي سيجوردسون (6 أهداف)





15- ليروي ساني (6 أهداف)





يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد حصل علي لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 32 هدف، مبتعدا عن هاري كين مهاجم توتنهام بفارق هدفين.



