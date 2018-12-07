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موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:35 ص
موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
يستعد فريق يوفنتوس لخوض صدام قوي مع إنتر ميلان اليوم الجمعة والموافق 7 يوفنتوس 2018 في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويلتقي يوفنتوس مع الإنتر على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة و10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 40 نقطة بينما إنتر ميلان يتواجد في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وسيكون صدام قوي بين الفريقين في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وسيتم نقل المباشرة مباشرةً وحصرياً عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي.

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