عبد الفتاح: حققت نجاحات عديدة في السنوات الأولي لرئاستي للجنة الحكام

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري أنه تولي رئاسة لجنة الحكام في فترة صعبة.





وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج ملعب أون: " توليت رئاسة لجنة الحكام في توقيت صعب، ونجحنا في تقديم جيل جديد من الحكام للكرة المصرية".





وأضاف: " اعتمدنا على تطوير أداء الحكام بالطرق الحديثة والتدريبات العملية وفقًا لما يحدث في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".





وتابع: " حققت نجاحات عديدة في أول 3 سنوات بعد تولي رئاسة لجنة الحكام، والتحكيم المصري يسير بخطي ثابتة في الفترة الحالية".





وأتم: " أخطاء الحكام موجودة في جميع أنحاء العالم وذلك سبب لجوء الفيفا للاعتماد على تقنية الفيديو لمحاولة تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم".



