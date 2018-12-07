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عبد الفتاح: حققت نجاحات عديدة في السنوات الأولي لرئاستي للجنة الحكام

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
عبد الفتاح: حققت نجاحات عديدة في السنوات الأولي لرئاستي للجنة الحكام
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علاء خليف
 
أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري أنه تولي رئاسة لجنة الحكام في فترة صعبة.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج ملعب أون: " توليت رئاسة لجنة الحكام في توقيت صعب، ونجحنا في تقديم جيل جديد من الحكام للكرة المصرية".

وأضاف: " اعتمدنا على تطوير أداء الحكام بالطرق الحديثة والتدريبات العملية وفقًا لما يحدث في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

وتابع: " حققت نجاحات عديدة في أول 3 سنوات بعد تولي رئاسة لجنة الحكام، والتحكيم المصري يسير بخطي ثابتة في الفترة الحالية".

وأتم: " أخطاء الحكام موجودة في جميع أنحاء العالم وذلك سبب لجوء الفيفا للاعتماد على تقنية الفيديو لمحاولة تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم".

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