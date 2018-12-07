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"الحضري" يتحدث عن تحدي أبوتريكة وبركات وتفوقه على محمد صلاح

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:27 ص
الحضري يتحدث عن تحدي أبوتريكة وبركات وتفوقه على محمد صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 
قال عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر، أنه تصدى لـ3 ركلات جزاء من محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني قبل مواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا. 

وأكد "الحضري" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي مصر" : " أحزن لو دخل مرماي هدف حتى لو في التدريبات وأخشى جميع المهاجمين ولا أعمل حساب لمهاجم بعينه".

وأضاف :"كنت اتحدى كلا من أبوتريكة ومحمد بركات ومحمد صلاح وفلافيو في التدريبات".

واختتم الحضري تصريحاته قائلاً : " تحديت صلاح في التدريبات قبل مواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم وتصديت لـ 3 ركلات جزاء منه".

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