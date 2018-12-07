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الحكومة تعلن عن وظائف خالية بهذه الجهات

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:23 ص
الحكومة تعلن عن وظائف خالية بهذه الجهات
مجلس الوزراء
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أعلنت الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن عدد من الوظائف بالجهات الأتية:- بمديرية التنظيم والإدارية ببني سويف والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والهيئة العامة للأرصاد الجوية والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للنقل النهري والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الملاحة.


وأيضَا بجامعات الإسكندرية والفيوم والمنصورة وبنها وحلوان وعين شمس وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وديوان عام التعمير وديوان عام محافظة سوهاج وقطاع التأمينات الاجتماعية وهيئة المواد النووية ومديرية الزراعة بسوهاح ومديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التموين.


ولمعرفة الوظائف المتاحة يرجي الدخول إلى الرابط التالي http://jobs.gov.eg/jobsposts

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