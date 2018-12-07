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تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:14 ص
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل وات هابنز (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

كرم مهرجان "نجم العرب" الذي أقيمت فعالياته بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة عددًا من نجوم الفن والغناء في مصر.

حيث كرم المهرجان الفنان تامر حسنى وخالد سليم وأكرم حسنى ومحمد هنيدى ورانيا يوسف ومنة شلبى ومحمد الشرنوبي ورامى جمال وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى والمطرب الشعبى أحمد شيبة والمهندس أسامة الشيخ والفنان جمال سليمان والمخرج وائل إحسان والفنان على ربيع وآسر ياسين وأروى جودة ورانيا يوسف وكارمن سليمان وتامر على وتامر حسين وطارق عبد العزيز. 


تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
تكريم نجوم الفن والإعلام في حفل "وات هابنز" (صور)
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