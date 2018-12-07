الزمالك يواجه بتروجت بالدوري 28 ديسمبر

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.





ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي" الكونقدرالية" والمقرر له يوم 14 الجاري على استاد بتروسبورت.





ويخوض الزمالك بطولة الكونفدرالية الافريقية باعتباره حامل لقب بطولة كأس مصر بالفوز على سموحة.





يذكر أن يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 35 بفارق 9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.



