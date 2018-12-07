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10 معلومات عن كرم مطاوع في ذكرى ميلاده

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
10 معلومات عن كرم مطاوع في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة والثمانين على ميلاد الفنان الراحل كرم مطاوع.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.

١- ولد كرم مطاوع في السابع من ديسمبر ١٩٣٣، في مدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ.

٢- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ١٩٥٤، ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.

٣- درس المسرح في أكاديمية الفنون في العاصمة الإيطالية روما.

٤- قدم أولى مسرحياته في عام ١٩٦٤، بعنوان "الفرافير"، ثم تبعها بمسرحية "ياسين وبهية" من تأليف نجيب سرور، وتلاها مسرحية "الفتى مهران" عام 1965، والذي قام ببطولتها وإخراجها.

٥- عمل مدرسًا في المعهد الوطني للفنون الدرامية بالجزائر من مطلع السبعينات وحتى ١٩٧٥، حيث تخرج على يديه رواد المسرح الجزائري ومن بينهم: "مرير جمال" و"رماس حميد" و"عياد مصطفى" و"صوفيا" و"زياني شريف".

٦- تدرج في المناصب في مسرح الدولة، حتى تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح.

٧- اكتشف العديد من الوجوه الشابة، من بينهم الفنانة سعاد نصر، والذي كان أستاذها بمعهد التمثيل.

٨- إلى جانب المسرح، عمل في السينما، حيث شارك في أفلام عدة، نذكر منها: "أنا والعذاب وهواك"، "امرأة للأسف"، "المشاغبات الثلاثة"، وكان آخرها فيلم "المنسي" ١٩٩٣.

٩- تزوج ٣ مرات، الأولى من الإيطالية مارجريت، وأنجب منها تؤام هما عادل وكريم، ثم تزوج من الفنانة سهير المرشدي، وأنجب منها الفنانة حنان مطاوع، وكانت الزيجة الأخيرة من المذيعة ماجدة عاصم.

١٠- توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر ناهز 63 عامًا بعد صراع مع سرطان الكبد.


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