10 معلومات عن كرم مطاوع في ذكرى ميلاده
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:01 صشيماء عطية
تحل اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة والثمانين على ميلاد الفنان الراحل كرم مطاوع.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.
١- ولد كرم مطاوع في السابع من ديسمبر ١٩٣٣، في مدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ.
٢- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ١٩٥٤، ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955.
٣- درس المسرح في أكاديمية الفنون في العاصمة الإيطالية روما.
٤- قدم أولى مسرحياته في عام ١٩٦٤، بعنوان "الفرافير"، ثم تبعها بمسرحية "ياسين وبهية" من تأليف نجيب سرور، وتلاها مسرحية "الفتى مهران" عام 1965، والذي قام ببطولتها وإخراجها.
٥- عمل مدرسًا في المعهد الوطني للفنون الدرامية بالجزائر من مطلع السبعينات وحتى ١٩٧٥، حيث تخرج على يديه رواد المسرح الجزائري ومن بينهم: "مرير جمال" و"رماس حميد" و"عياد مصطفى" و"صوفيا" و"زياني شريف".
٦- تدرج في المناصب في مسرح الدولة، حتى تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح.
٧- اكتشف العديد من الوجوه الشابة، من بينهم الفنانة سعاد نصر، والذي كان أستاذها بمعهد التمثيل.
٨- إلى جانب المسرح، عمل في السينما، حيث شارك في أفلام عدة، نذكر منها: "أنا والعذاب وهواك"، "امرأة للأسف"، "المشاغبات الثلاثة"، وكان آخرها فيلم "المنسي" ١٩٩٣.
٩- تزوج ٣ مرات، الأولى من الإيطالية مارجريت، وأنجب منها تؤام هما عادل وكريم، ثم تزوج من الفنانة سهير المرشدي، وأنجب منها الفنانة حنان مطاوع، وكانت الزيجة الأخيرة من المذيعة ماجدة عاصم.
١٠- توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر ناهز 63 عامًا بعد صراع مع سرطان الكبد.
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