الأرجنتيني بيتانا تدير ديربي الهلال والنصر

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اختيار الأرجنتيني نيستور بيتانا لإدارة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.





يلتقي الهلال مع النصر بعد غد السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).





حصل بيتانا صاحب الـ43 عامًا على الشارة الدولية عام 2010 وقاد عدة مواجهات في بطولات هامة بدايتها في كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2013.





وتولى الحكم الأرجنتيني إدارة بعض مباريات بطولة كأس العالم عام 2014، وكأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) عام 2015.





كما قاد بيتانا عدة مواجهات من دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 ،التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بالإضافة لبطولة كأس القارات في روسيا عام 2017 ، كما أدار مجموعة من اللقاء في كأس ليبرتادوريس.





وقاد بيتانا مواجهتي افتتاح ونهائي مونديال روسيا هذا العام.





يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.



