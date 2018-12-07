لويس كوك يغيب عن بورنموث لنهاية الموسم

شدد لويس كوك مدافع فريق بورنموث الإنجليزي الخميس على أنه سيعود "أقوى وأفضل" بعدما تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.





وتعرض كوك صاحب الـ21 عامًا، الذي خاض أول مباراة دولية مع منتخب انجلترا الأول هذا العام، للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال فوز فريقه 2 / 1 على ضيفه هيدرسفيلد تاون أول أمس الثلاثاء في بطولة الدوري الانجليزي.





وأعلن بورنموث في بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي أن فترة علاج كوك سوف تستغرق من ستة إلى تسعة أشهر، ليتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.





ومن جانبه، قال كوك على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الإصابة التي تعرضت لها ، ولكنها مجرد عثرة في الطريق".





أضاف كوك "سأعود أقوى وأفضل. العمل الشاق يبدأ من الآن".





في المقابل، قال إيدي هاو مدرب بورنموث إن إصابة كوك بمثابة خسارة فادحة للفريق، الذي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي.





أوضح هاو "إنها ضربة موجعة للاعب موهوب كان عنصرا هاما من فريقنا خلال الأشهر الـ18 الماضية، لكنه يمتلك شخصية قوية ولديه القدرة على العودة بصورة أفضل من أي وقت مضى".



