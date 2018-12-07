مستشار وزير الاتصالات: مولنا 150 مشروعًا لتطوير تطبيقات ذوي الإعاقة



وأضافت "شقوير"، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن الوزارة طورت عددا من التطبيقات الإلكترونية من خلال مسابقة للابتكار، لكي تكون في خدمة ذوي الإعاقة.



وأشارت إلى أن المسابقة سنوية، وتم تمويل 150 مشروعًا حتى الآن، وفي الدورة السادسة سيتم تمويل 65 مشروعًا آخرين، لافتة إلى أن كل هذه التطبيقات تم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامها.

قالت عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، إن التكنولوجيا تساعد ذوي الإعاقة في ممارسة حياتهم اليومية.