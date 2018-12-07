شاهد.. أول ما نشرته ياسمين صبري بعد إعادة فتح حساباتها على السوشيال ميديا (صورة)





أعادت الفنانة ياسمين صبري، فتح حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام" بعد أن أغلقته وباقي حسابتها على السوشيال ميديا أسبوعًا.





ونشرت صبري، صورة لها خلال تواجدها بكوريا الجنوبية، معلقة، "كوريا من أفضل الدول التي زرتها وحبتها جدًا وحبيت ثقافتها".





يذكر أن ياسمين صبري تتواجد في كوريا الجنوبية، للمشاركة في حملة إعلانية لإحدى شركات العدسات اللاصقة التي تعاقدت معها مؤخرًا، والتي من المقرر أن تحمل اسمها.





يذكر أن اَخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجم محمد إمام، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.