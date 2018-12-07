محمود كارم: الغرب يتجاهل تضحيات المصريين ضد الإرهاب





ودعا كارم، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة كلية دفاع حلف الأطلنطي التابعه للحلف في روما والذي يناقش هذا العام (الإرهاب الدولي وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين بالتركيز على الأمن الأوروبي)، إلى ضرورة وجود شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود، كما تتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومنها انتشار النزاعات الإقليمية وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يهيئ للجماعات الإرهابية إيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.



يذكر أن السفير محمود كارم، يشارك بصفته عضوًا في مجلس أمناء كلية الدفاع وهو العربي الوحيد ضمن مجلس الأمناء، كما أنه يرأس جلسة هامة عن مصادر تمويل الإرهاب ويقدم عرضًا عما تقوم به مصر في هذا المجال من جهد وتضحيات لدعم السلم الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.

كما قام السفير بأهداء المشاركين في المؤتمر كتاب دار الإفتاء المصرية الأخير باللغة الإنجليزية والذي يفند تضليل الجماعات الإرهابية بتحوير الفتاوى الدينية لتخدم أغراضهم والرد عليها بصحيح الدين وتصويبها لتعكس سماحه الإسلام.

عبر السفير محمود كارم مجلس أمناء كلية الدفاع، عن أسفه لقيام بعض المصادر بالغرب بتجاهل تضحيات المدنيين والجيش والشرطة وقوات إنفاذ القانون في مصر، مستشهدًا بما حدث في مسجد الروضة واستخدام ألفاظ دخيله تصف الإرهاب بالمعارضة المسلحة، معتبرًا هذا التصرف مخل ولا يعبر عن الحقيقة، فالإرهابي يجب أن يدان بأقوى العبارات الواضحة.