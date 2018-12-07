"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية صباحًا.. وتؤكد: سقوط أمطار على هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على المناطق الشمالية للجمهورية، لطيف على الصعيد، بارد ليلاً على جميع محافظات الجمهورية.





كما يتوقع الخبراء أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



