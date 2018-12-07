"مميش" عن عقود الاستثمار في المنطقة الاقتصادية: "أمن مصر القومي أولا"



وأضاف "مميش"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، أن هناك الكثير من العروض التي يتم مناقشتها مع وزارتي النقل، والاستثمار، ومجلس الوزراء، وحتى الآن لم يتم توقيع أي عقود.



وبالنسبة لحركة القناة، فقد أكد أنها تعمل بشكل جيد والعام الماضي حققت زيادة بقيمة 600 مليون دولار، ويسعون إلى مضاعفتها هذا العام.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لم يتم توقيع أي عقود للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالقناة حتى الآن، معقبا: "مفيش حاجة ستتم إلا طبقا للقانون ومصلحة مصر العليا، وأمن مصر القومي أولا وثانيا وثالثا".