"الخارجية" عن بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان: "الحكومة لن تتهاون في متابعة الأمر"

رد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ادعاءات مقررة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن، قائلًا إن البيان اختار طمس الحقيقة التي تتمثل في أن خطة الحكومة تشمل تأسيس حوالي 600 ألف وحدة للاسكان الاجتماعي، وتم الانتهاء من 300 ألف وحدة في وقت قياسي.



وأوضح "حافظ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الخميس، أن الحكومة تهدف لتلبية احتياجات محدودي الدخل ومتحدي الإعاقة، بالإضافة إلى الجهد المبذول في الإسكان الذي شهد قفزات في مصر.



وأكد أن البيان يكشف وجود أهداف أخرى تتخذ من حقوق الإنسان ساترًا لها، لافتًا إلى أن البيان يفقد لأدنى درجات المصداقية.



وأضاف أن التهديد الذي تضمنه البيان يعد تجاوزًا لولايتها، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في متابعة هذا الأمر لتحمل المقررة المسئولية الكاملة.

