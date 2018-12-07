عصام عبد الفتاح: لن أقبل إهانة الحكام .. ولم أخطئ في الرد على "عبد الحفيظ"

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة الحكام أنه لم يخطئ إطلاقًا في الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي هاجم فيها الحكام وإتهم اللجنة بمجاملة الزمالك.





وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لم أخطئ في الرد على سيد عبد الحفيظ ،و مقتنع بذلك تمامًا بنسبة 100%".





وأضاف: " البعض يظن أن لجنة الحكام ضعيفة ولا تستطيع حماية حكامها".





وتابع: " أدافع عن الحكام بحكم منصبي في رئاسة اللجنة"، مؤكدًا أن الكثيرون في مصر يتصيدون الأخطاء للحكام.





وأتم: " أكن كل الاحترام والتقدير لجميع المسؤولين بكل الأندية، وأتقبل النقد البناء، ولا نقبل بإهانة الحكام أو التقليل منهم".



