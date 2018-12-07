تكريم ماندو العدل كأفضل مخرج سينمائي عن فيلم "البدلة" (صور)





كرم مهرجان "نجم العرب" المخرج ماندو العدل، كأفضل مخرج سينمائي عن فيلم "البدلة" وذلك بإحدى الفنادق الكبري بوسط البلد.





وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد هنيدي وخالد سليم وأحمد صلاح السعدني ومنة شلبي وآسر ياسين ورانيا يوسف وعدد آخر كبير من نجوم الفن.





فيلم "البدلة" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، قصة وبطولة تامر حسني، ويشارك في بطولته أمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، وأحمد زاهر، وأحمد شوبير، ومجدي عبد الغني، وتامر أمين.



