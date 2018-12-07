طاهر محمد طاهر: لن أتنازل عن تكرار تجربة محمد صلاح

أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، أنه يسعى بقوة أن يكون خليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وقال "طاهر" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي" مصر :" أركز مع المقاولون لإنهاء الموسم بشكل جيد وانتظر وصول عرض خارجي ولن ارحل إلا من خلال المقاولون".





وأضاف :"لو انتقلت للأهلي سيكون حلمي اللعب في البطولات الأفريقية".





واختتم طاهر تصريحاته قائلاً :"سعيد بمشاركتي مع المنتخب وأشكر أجيري على منحي الفرصة وأتمنى أن أكون خليفة محمد صلاح".



