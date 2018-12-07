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طاهر محمد طاهر: لن أتنازل عن تكرار تجربة محمد صلاح

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:36 ص
طاهر محمد طاهر: لن أتنازل عن تكرار تجربة محمد صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، أنه يسعى بقوة أن يكون خليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال "طاهر" في تصريحات تلفزيونية لفضائية "إم بي سي" مصر :" أركز مع المقاولون لإنهاء الموسم بشكل جيد وانتظر وصول عرض خارجي ولن ارحل إلا من خلال المقاولون".

وأضاف :"لو انتقلت للأهلي سيكون حلمي اللعب في البطولات الأفريقية".

واختتم طاهر تصريحاته قائلاً :"سعيد بمشاركتي مع المنتخب وأشكر أجيري على منحي الفرصة وأتمنى أن أكون خليفة محمد صلاح".

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